Ирбит, Свердловская область, , 13:19 — REGNUM Жителя Ирбитского района Свердловской области будут судить за причинение тяжёлых травм сожительнице, от которых та скончалась. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального СКР.

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Инцидент произошёл в феврале 2021 года. Мужчина избил сожительницу. Через некоторое время женщина скончалась в больнице. Во время совершения преступления уралец был пьян, ранее он был судим.

Уголовное дело направлено в суд. Свердловчанину грозит до восьми лет лишения свободы.