Донецк, 14 июля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Город Северск находится в оперативном окружении, заявил 14 июля глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

«Северск перешел практически в оперативное окружение. То есть это не физическое окружение, не «котел», но все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций», — сказал он в эфире Первого канала.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Донецкой Народной Республики освобождён 251 населённый пункт.

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