Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM В Ленинградской области задержали заместителя председателя комитета по образованию Артёма Огаркова и его коллегу, начальника отдела профессионального образования Максима Голованова, которых заподозрили в коррупции, сообщило 14 июля региональное издание «47news».

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По предварительным данным, чиновники предложили директору Бегуницкого агротехникума за 10% отступных помочь получить субсидию в 43 млн рублей на ремонт здания учебного заведения.

В конце мая директор перевел первую часть суммы из 4 млн рублей, а затем обратился в полицию с заявлением. После чего следующие передачи денег он уже совершал под контролем правоохранительных органов. Получив от участника коррупционной схемы 3,5 млн рублей, из которых только 50 тыс. рублей были настоящими, сотрудники УФСБ задержали Голованова, который вскоре заключил сделку со следствием и привел к своему начальнику Огаркову.

В настоящий момент оба чиновника находятся под домашним арестом с возможностью два часа в день гулять на улице.