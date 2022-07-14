Стокгольм, , 13:00 — REGNUM Возобновленные переговоры между SAS («Скандинавскими авиалиниями») и профсоюзами пилотов из Дании, Норвегии и Швеции идут уже второй день. Утром 14 июля стороны снова сели за стол переговоров в то время, как порядка 900 пилотов по-прежнему ведут забастовку. Об этом сообщил телеканал SVT.

Доллары Vyacheslav Argenberg

В правлении SAS уже заявили, что на данный момент забастовка пилотов стоила авиаперевозчику более 130 миллионов долларов.

«Лидер переговорной группы всегда должна быть оптимистом. Я ожидаю, что мы продолжим идти по тому же конструктивному пути, что и вчера, и будем работать над поиском решения», — заявила журналистам перед продолжением переговоров 14 июля главный переговорщик от SAS Марианна Хернес.

Напомним, что забастовка пилотов тянется уже вторую неделю подряд.