Таллин, , 12:56 — REGNUM

Паром

Строительство нового судна MyStar для эстонской паромной компании Tallink будет завершено на полгода позже запланированного. Об этом сообщил портал новостей гостелерадивещания Эстонии ERR со ссылкой на представителей судостроительного завода в финском Раума.

Согласно новым срокам, судно начнет курсировать по маршруту Таллин-Хельсинки в сентябре 2022 года, Ранее предполагалось, что оно начнет свою работу с февраля 2022 года.

Это не первый раз, когда сроки готовности судна сдвигаются. В феврале исполнительный директор Tallink Пааво Ныгене сообщал, что паром будет готов в конце мая или начале июня 2022 года. На тот момент судно уже было добавлено в июньское расписание движения пассажирских судов.

Строительство MyStar началось на заводе в Раума в апреле 2020 года. Ориентировочная стоимость судна составляет 250 млн евро.