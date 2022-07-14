Таллин, 14 июля, 2022, 12:56 — ИА Регнум.

Паром

Строительство нового судна MyStar для эстонской паромной компании Tallink будет завершено на полгода позже запланированного. Об этом сообщил портал новостей гостелерадивещания Эстонии ERR со ссылкой на представителей судостроительного завода в финском Раума.

Согласно новым срокам, судно начнет курсировать по маршруту Таллин-Хельсинки в сентябре 2022 года, Ранее предполагалось, что оно начнет свою работу с февраля 2022 года.

Это не первый раз, когда сроки готовности судна сдвигаются. В феврале исполнительный директор Tallink Пааво Ныгене сообщал, что паром будет готов в конце мая или начале июня 2022 года. На тот момент судно уже было добавлено в июньское расписание движения пассажирских судов.

Строительство MyStar началось на заводе в Раума в апреле 2020 года. Ориентировочная стоимость судна составляет 250 млн евро.