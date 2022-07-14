Томск, , 12:56 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки коронавирус выявлен у 31 человека. 15 из них госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 132 859. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 131 320 пациентов, в том числе 20 за последние сутки.

Зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с COVID-19. Таким образом, всего к 14 июля в Томской области жертвами коронавируса стали 863 человека.