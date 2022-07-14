Тюмень, 14 июля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) трое сотрудников одного из операторов сотовой связи обвиняются в незаконном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

Мобильная связь

По данным следствия и по материалам РУ ФСБ России по Тюменской области в январе 2022 года сотрудники компании мобильной связи, используя персональную учётную запись и личный пароль доступа, незаконно выгружали из системы оператора информацию о соединениях между абонентами, которую использовали на своё усмотрение.

Все трое жителей Сургута обвиняются по ч.3 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лжесотрудники сотовых операторов украли у жителей Удмуртии 700 тыс. рублей.