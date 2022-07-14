Курск, 14 июля 2022, 12:55 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погибли жители Курска Максим Козлов и Владислав Переверзев. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба областной администрации.
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Гибель ещё двоих военных подтвердили в Курской области
В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб житель Курска Максим Козлов
Телеграм-канал администрации Курской области
В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб житель Курска Владислав Переверзев
Телеграм-канал администрации Курской области
«Максим Козлов родился в 1998 году в Брянске, но с 9-го класса учился в школе № 55 города Курска. После выпуска из Военно-воздушной академии в Воронеже получил звание лейтенанта и служил в ВКС России.
Владислав Переверзев — выпускник гимназии № 25. Служил по контракту в бригаде радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении пресс-службы.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.