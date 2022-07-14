Курск, , 12:55 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погибли жители Курска Максим Козлов и Владислав Переверзев. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба областной администрации.

В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб житель Курска Максим Козлов Телеграм-канал администрации Курской области

«Максим Козлов родился в 1998 году в Брянске, но с 9-го класса учился в школе № 55 города Курска. После выпуска из Военно-воздушной академии в Воронеже получил звание лейтенанта и служил в ВКС России.

Владислав Переверзев — выпускник гимназии № 25. Служил по контракту в бригаде радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении пресс-службы.