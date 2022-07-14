Вашингтон, 14 июля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Халид Хусейни, известный афганско-американский писатель, объявил, что его сын Харис является трансгендером и решил жить с женской идентичностью. До прошлого года он был мужчиной. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Rosemary Ketchum Трансгендеры

Хусейни сказал, что уважает решение своей «дочери» Харис. Автор романа-бестселлера «Тысяча сияющих солнц» опубликовал детские и взрослые фотографии Хариса с соцсети и написал, что семья поддерживает «её».

Сообщение Халида Хусейни о раскрытии гендерной идентичности его сына Хариса вызвало широкий резонанс среди пользователей социальных сетей. Эта проблема является новой для многих афганских пользователей, но ряд читателей сочли решение «дочери» Хусейни достойным уважения.