Стокгольм, , 13:09 — REGNUM Время высокой инфляции в Швеции, возможно, подходит к концу. Цены на сырье в последние недели в стране резко упали. Сдержанный рост цен теперь приводит к снижению процентных ставок по кредитам, в чем уже могут убедиться держали долгосрочных ипотечных кредитов с плавающей ставкой. Об этом 14 июля сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

Йенс Магнуссон, главный экономист банка SEB, заявил в эфире SVT, что есть две причины падения цен:

«Во-первых, общая ситуация в экономике стала более мрачной. Больше людей верит в рецессию, и тогда происходит меньшее потребление сырьевых товаров, что ведет к падению конечных цен», — объяснил эксперт.

Магнуссон считает, что второй причиной падения цен является развитие ситуации в Китае, где у компаний снизился спрос на сырье. Чтобы избежать критики, экономист подчеркнул, что речь идет о первом шаге в цепочке ценообразования, то есть о ценах для компаний, поэтому падение цен еще не так заметно для кошельков шведов.