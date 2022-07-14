Новосибирск, 14 июля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Хирурги Новосибирского кардиологического диспансера прооперировали участника спецоперации на Украине. Они извлекли из сердца мужчины осколок мины. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

zdrav. nso.ru Новосибирские хирурги извлекли из сердца бойца осколок мины

По словам медиков, у него была серьёзная минно-взрывная травма — осколками посекло всю правую сторону тела. В Санкт-Петербурге ему оказали экстренную помощь и отправили долечиваться в родной Новосибирск. Новосибирские врачи тщательно обследовали его и выяснили, что осколок металла двигался в такт сердечным сокращениям. Оказалось, часть корпуса мины находится в правом желудочке. В любой момент инородное тело могло попасть в малый круг кровообращения и закупорить одну из ветвей легочной артерии. Кроме того такой металлический предмет — постоянный опасный источник инфекции.

Операцию решено было делать под непрерывным рентгенологическим контролем. Осколок извлекали из бьющегося сердца с минимально возможным доступом. Послеоперационный период прошел благополучно.