Москаленский район, Омская область, , 12:55 — REGNUM В Омской области перед судом предстанут две женщины, являвшиеся ветеринарными врачами. Они обвиняются в получении взяток и служебном подлоге.

Взятка Kaluga.sledcom.ru

Расследование возбуждённых по материалам полиции уголовных дел против двух ветеринарных врачей завершено.

По данным следствия, в Москаленском районе Омской области с октября по декабрь 2020 года обвиняемые, каждая в свою смену, неоднократно получали от предпринимателя, занимающегося забоем крупного рогатого скота и реализацией мяса, взятки — денежные переводы на свои банковские карты. Деньги предназначались за оформление фиктивных ветеринарных сертификатов, дающих право на реализацию мясной продукции на территорию соседнего государства. В общей сумме женщины получили 18 и 25 тысяч рублей. Вину они не признали.

Дела направлены в суд для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области вынесен приговор 50-летней экс-заместителю главы одного из муниципальных округов. Она проходила по делу о получении взятки.

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