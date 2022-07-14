Двое омских ветврачей обвиняются в получении взяток
Москаленский район, Омская область, 14 июля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Омской области перед судом предстанут две женщины, являвшиеся ветеринарными врачами. Они обвиняются в получении взяток и служебном подлоге.
Расследование возбуждённых по материалам полиции уголовных дел против двух ветеринарных врачей завершено.
По данным следствия, в Москаленском районе Омской области с октября по декабрь 2020 года обвиняемые, каждая в свою смену, неоднократно получали от предпринимателя, занимающегося забоем крупного рогатого скота и реализацией мяса, взятки — денежные переводы на свои банковские карты. Деньги предназначались за оформление фиктивных ветеринарных сертификатов, дающих право на реализацию мясной продукции на территорию соседнего государства. В общей сумме женщины получили 18 и 25 тысяч рублей. Вину они не признали.
Дела направлены в суд для рассмотрения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области вынесен приговор 50-летней экс-заместителю главы одного из муниципальных округов. Она проходила по делу о получении взятки.
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