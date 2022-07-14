* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, 14 июля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении участника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 14 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что житель Ставрополья 4 марта 2021 года принёс присягу «Правому сектору» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отправив соответствующую аудиозапись иному лицу для передачи руководителю экстремистской организации. Кроме того, злоумышленник склонял трёх граждан к участию в деятельности преступного сообщества.

В 2021 года житель Ставрополья решил совершить теракт, для чего хранил у себя химические вещества. Затем он незаконно приобрёл взрывчатку, которую в ходе обысков нашли в сарае по месту жительства.

Суд отправил подсудимого в колонию общего режима на восемь лет и оштрафовал на 10 тыс. рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.