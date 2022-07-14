Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга планирует ввести дополнительные меры социальной поддержки для семей с детьми. Соответствующее постановление появилось на сайте антикоррупционной экспертизы.

Беременность Иван Шилов © ИА REGNUM

Пособие будут получать семьи, в которых женщина встала учёт на ранних сроках беременности и является гражданином РФ с местом постоянного жительства в Петербурге. Кроме того, под дополнительную меру поддержки подпадут семьи, в которых рождение ребенка и регистрация рождения произошли в Петербурге.

Денежное пособие в размере 100% прожиточного минимума на душу населения предполагается перечислять женщинам, которые встали на учёт на ранних сроках беременности. На выплаты женщины смогут претендовать, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума на душу населения. Также матери могут получить разовое пособие в размере десяти тысяч рублей.

Напомним, ранее в Петербурге ввели выплаты на детей от восьми до 17 лет в малообеспеченных семьях.

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