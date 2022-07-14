Стокгольм, 14 июля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Согласно последним данным Статистического управления Швеции, инфляция в стране в июне достигла 8,5%. Это увеличение по сравнению с предыдущим месяцем свидетельствует о новом рекордном значении. Об этом 14 июля сообщила новостная служба TT.

josep salvia i boté Инфляция

В мае инфляция в Швеции поднялась до 7,2%, достигнув самого высокого уровня за 30 лет. Таким образом, новые данные за июнь означают очередной пик.

«Повышение цен на продукты питания, электроэнергию и топливо больше всего повлияло на общий показатель инфляции», — написала в пресс-релизе Софи Оман, специалист по статистике цен Статистического управления Швеции.

За 12-месячный период цены в Швеции на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 11,2%, на электричество — на 39,8%, на мебель и товары для дома на — 12,2%.