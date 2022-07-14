Каир, 14 июля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Цены на бензин и дизельное топливо в Египте зафиксировали самые высокие темпы роста в истории страны. Об этом 14 июля сообщает Masry-al-Youm со ссылкой на заявление кабинета министров Египта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

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Так, 14 июля власти Египта в шестой раз подряд приняли решение о повышении цен на топливо для населения. Журналисты издания цитируют заявление премьер-министра Египта Мустафы Мабдули, который связал рост цен на топливо с глобальным экономическим кризисом.

«Египет всё ещё находится в числе стран с самыми низкими ценами на топливо», — заявил Мустафа Мабдули.

Как сообщают журналисты, с приходом к власти в стране президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси в 2014 году, цена на бензин А-80 выросла на 788%, на бензин АИ-92 — на 400%, на дизельное топливо — на 559%.