Париж, , 12:53 — REGNUM Дочерняя компания Air France под названием Transavia отменяет 25% своих рейсов на территории Франции, сообщает Le Figaro.

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Бортпроводники призвали к забастовке 13 июля, что привело к отмене 15% рейсов. Организация хочет, чтобы общественное движение продлилось до 17 июля 2022 года. Помощь в повышении покупательной способности, предоставляемая руководством авиакомпании, недостаточна перед лицом растущей инфляции.

На данный момент переговоры с работниками еще не начались. Сотрудникам компании следует подождать до начала 2023 года, поскольку Transavia заявляет, что ее ограничивают гарантированные государством кредиты.

Как сообщало ИА REGNUM, Transavia, дочерняя компания Air France, объявила об отмене 15% рейсов из-за забастовки бортпроводников.

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