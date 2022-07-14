Москва, 14 июля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Европейский Центробанк, не торопясь с повышением ключевой ставки, усиливает тренд на ослабление евро, отметил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Пресс-служба партии «Новые люди» Алексей Нечаев

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По его словам, потеря Европой политического суверенитета вслед за энергетическим кризисом привела к рекордной инфляции. Депутат считает, что курс евро продолжит снижаться.

«Всё, чем раньше гордились европейцы, то самое хвалёное качество жизни принесли в жертву интересам США. Американцы от ослабления евро только выиграют. Интересно, что думают об этом простые жители Праги и Берлина? А ведь зима близко», — отметил Нечаев в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что России после введения западных санкций помогли выстоять грамотные действия Центробанка.

«Рубль укрепился и стал одной из сильнейших мировых валют. Европейский Центробанк медлит с повышением ставки, опасаясь спада экономики. И чем дольше он медлит, тем больше усиливается тренд на ослабление евро», — пояснил парламентарий.

Нечаев считает, что нынешняя ситуация выгодна США, но не для жителей Европы.

«Значит, неминуема смена политических элит. Люди будут требовать от властей отстаивать интересы национальных экономик, а не стрелять себе в ногу по указке США. Если их не услышат, Европа может вернуться в 80-е годы прошлого века, а от евро просто откажутся. Всё это — цена экономической войны с Россией. Согласны ли европейцы её платить? Скоро увидим», — заключил руководитель фракции в Госдуме.