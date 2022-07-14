Краснодар, 14 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении главы Воздвиженского сельского поселения Курганинского района Краснодарского края возбуждено руководителем Следственного управления Следственного комитета региона, сообщили в пресс-службе ведомства 14 июля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Дело возбуждено по материалам прокуратуры. По версии следствия, с 2012 года фигурант проходил обучение в одном из вузов Москвы по специальности «менеджмент», однако был отчислен из учебного заведения. Без диплома о высшем образовании он не мог устроиться на муниципальную службу, и купил документ.

Поддельный диплом о высшем образовании чиновник использовал в 202 году при трудоустройстве в администрацию Курганинского района, затем — при назначении заместителем главы поселения. Позже он предоставил фальсифицированный документ в избирательную комиссию при регистрации в период проведения выборов в качестве кандидата на должность главы сельского поселения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ивановской области полиция выявила в своих рядах сотрудницу, которая с 2011 года работала в органах внутренних дел по поддельному диплому и даже дослужилась до звания майора.