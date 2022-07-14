Вашингтон, , 12:51 — REGNUM По данным нового доклада S& P Global, переход с ископаемого топлива на «чистую» энергию в значительной степени зависит от меди, и ее грядущий дефицит может помешать планам по достижению нулевых выбросов углерода к 2050 году, сообщает CNBC. И если не появятся значительные новые источники, климатические цели останутся недосягаемыми.

Солнечные панели Saintfevrier

Электромобили, солнечная и ветровая энергия, а также аккумуляторы для хранения энергии — все они работают на меди. По данным S& P Global, электромобилю требуется в 2,5 раза больше меди, чем автомобилю с двигателем внутреннего сгорания. При этом солнечная и ветровая энергетика требует соответственно в 2 и 5 раз больше меди на мегаватт мощности, чем энергия, вырабатываемая на природном газе или угле.

Медь также играет ключевую роль в инфраструктуре, обеспечивающей транспортировку возобновляемой энергии, отчасти благодаря своей электропроводности и низкой химической активности.

«Энергетический переход будет зависеть от меди гораздо больше, чем наша нынешняя энергетическая система, — сказал CNBC вице-председатель S& P Global Дэниел Ергин. — Считалось само собой разумеющимся, что медь и другие минералы откуда-то возьмутся… Медь — это металл электрификации, а электрификация — это в основном и есть то, что называется энергетическим переходом».

В докладе прогнозируется, что спрос на медь почти удвоится и достигнет 50 млн тонн к 2035 году. К 2050 году спрос достигнет более 53 млн тонн. Это «больше, чем вся медь, потребленная в мире в период с 1900 по 2021 год».

Возобновляемые источники энергии станут причиной значительного роста спроса. S& P Global прогнозирует, что к середине следующего десятилетия потребность в меди для производства электромобилей, ветряков, солнечных панелей и аккумуляторов вырастет в три раза. Наряду с ростом спроса и в других областях это поднимет спрос на медь до невиданных ранее уровней.

При этом, по данным Международного энергетического агентства, на открытие нового медного рудника уходит в среднем 16 лет.

«При любом сценарии развития предложение будет недостаточным, чтобы соответствовать целям нулевых выбросов к 2050 году», — отмечается в докладе.

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