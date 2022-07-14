Москва, , 12:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал комплексный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Флаг России Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

В новом законе определены понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранные источники», а также виды деятельности, в том числе формы политической деятельности.

Законом для информирования граждан о том, какие организации и лица являются иностранными агентами, предусматривается ведение единого реестра, содержащего также информацию о том, кто аффилирован с иностранными агентами.

Вводятся ограничения на работу иноагентов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в российском законодательстве понятие «иноагент» появилось в 2 012 году. За эти годы в четыре реестра иноагентов включено семь физлиц, 73 НКО из 200 тыс. и 160 СМИ.

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