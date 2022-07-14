Черкесск, , 12:48 — REGNUM В городе Черкесске будет приведен в порядок сквер в центре города, в котором установлен памятник поэту Сергею Есенину и видным политическим деятелям республики. Небольшой сквер станет новым «атмосферным местом» для отдыха горожан и гостей столицы, как отметил мэр города Черкесска Алексей Баскаев.

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По его словам, на площади около 1,2 тыс. кв. м будут проведены работы по замене плитки, разобьют новые цветники и клумбы, установят лавочки и урны. Начало благоустройства запланировано на середину июля 2022 года.

«Старое, пришедшее в непригодность плиточное покрытие поменяем на новую плитку, скорее всего, применив веерную схему укладки. Изменится также форма и расположение цветников, клумб, газонов. Лавочки, где требуется, отремонтируем, установим урны», — написал мэр Черкесска в своем телеграм-канале.

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