Москва, , 12:47 — REGNUM Телеведущая и комик Екатерина Варнава и режиссёр Александр Молочников расстались. Об этом 14 июля пишет Peopletalk.

Екатерина Варнава Цитата из интернет-шоу «Есть вопросики»

Пользователи Сети заметили, что Варнава удалила все совместные фотографии с Молочниковым из личного аккаунта в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пара также отписалась от обновлений друг друга в соцсети.

ИА REGNUM напоминает, что Варнава и Молочников познакомились на съёмках шоу «Танцы со звёздами». Они объявили о своём романе в 2020 году.

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