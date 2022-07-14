Москва, 14 июля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Телеведущая и комик Екатерина Варнава и режиссёр Александр Молочников расстались. Об этом 14 июля пишет Peopletalk.

Цитата из интернет-шоу «Есть вопросики» Екатерина Варнава

Пользователи Сети заметили, что Варнава удалила все совместные фотографии с Молочниковым из личного аккаунта в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пара также отписалась от обновлений друг друга в соцсети.

ИА REGNUM напоминает, что Варнава и Молочников познакомились на съёмках шоу «Танцы со звёздами». Они объявили о своём романе в 2020 году.