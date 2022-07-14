Ижевск, 14 июля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Оборот IT-компаний Удмуртии по итогам января-мая текущего года увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,7 млрд рублей. Об этом сообщил в своем telegram-канале министр цифрового развития республики Тимур Меджитов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Информационные технологии

Средняя зарплата сотрудников этих компаний увеличилась на 31,6% и достигла 63,1 тыс. рублей. Число работников IT-отрасли выросло на 34,6% — до 11 859 человек.

По данным на 1 июня текущего года, в сфере IT работают 832 компании в Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство цифрового развития Удмуртии запустило портал для поиска работы и специалистов в сфере IT. Предлагаются как рабочие места в офисе, так и вакансии в дистанционном режиме.

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