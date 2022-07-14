София, 14 июля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев вручил второй по счету мандат на формирование нового правительства страны представителям одной из крупнейших партий в Народном собрании (парламенте) страны — ГЕРБ во главе с Бойко Борисовым. Об этом 14 июля сообщает БТВ.

Rumenradev.org Румен Радев

По словам Радева, очередная символическая акция является «новой попыткой поддержки болгарской государственности».

«Нам необходимо преодолеть политический кризис и вывести Болгарию из тупика», — заявил, в частности, он.

При этом президент подчеркнул, что уже завтра, 15 июля, он начнет прямые консультации с представителями политических сил. Напомним, 6 июля Радев поручил создать новые кабмин номинальному главе партии «Продолжаем перемены» Асену Василеву. Документ был возвращен главе государства по причине неспособности команды Василева прийти к консенсусу относительно распределения министерских должностей.