Иркутск, , 12:44 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 14 июля известило о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении 56-летней женщины, которая поверила, что ей позвонило сотрудник банка. Собеседник сообщил о попытке неизвестных лиц оформить кредит на ее имя, используя генеральную доверенность.

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

Далее злоумышленник проинформировал о блокировании ее счета в целях безопасности, а также уверил в необходимости подачи аналогичной заявки уже от своего имени, чтобы отменить заявку на кредит, поданную мошенниками.

На следующий день потерпевшая обналичила кредитные денежные средства и перевела на указанный злоумышлениками счет 860 тысяч рублей. После совершения последнего перевода она заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Из средств массовой информации женщина была осведомлена о подобных фактах мошенничеств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жертвой мошенников стал предприниматель из Усолья-Сибирского, который лишился миллиона рублей.

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