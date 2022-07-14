Ростов-на-Дону, , 12:43 — REGNUM В зоопарке Ростова-на-Дону в семействе зубров родился детёныш. Об этом сегодня, 14 июля, в своём телеграм-канале сообщил глава администрации областного центра Алексей Логвиненко.

Зубр Ярик Ярославский зоопарк

«В нашем зоопарке произошло радостное и значимое событие! Родился зубрёнок! Это девочка. Сейчас она содержится вместе с мамой в отдельном вольере», — написал сити-менеджер.

В зоопарке уже проживают четыре зубра.

ИА REGNUM сообщало, что осенью 2021 года в зоопарке в семье зубров Мулатки и Мужичка появился детёныш, которого назвали Мультиком. На тот момент в зверинце обитали пять животных этого вида.