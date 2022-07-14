Калининград, , 12:43 — REGNUM Ранее выпущенные рекомендации Европейской комиссии (ЕК) сняли значительный объём по транзиту в Калининград — свыше 80%. Об этом 14 июля заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 1».

Антон Алиханов Kremlin.ru

«Это победа нашей дипломатии, потому что значительный объем, больше 80% тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они, действительно, сняты», — сказал он.

При этом Алиханов также написал в своём телеграмм-канале, что такое решение ЕК — это только первый шаг по решению проблемы и также требуется снятие ограничений на автомобильные перевозки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕК обнародовала разъяснения по санкциям, согласно которым железнодорожный транзит в Калининградскую область разрешен с соблюдением ряда условий и запрещён транзит российских грузов по автодорогам