Мещовск, Калужская область, 14 июля 2022, 13:17 — REGNUM Фиктивный брак с иностранцем, заключенный в Мещовском районе, признан недействительным: невеста получила 40 тыс. рублей за бракосочетание. Об этом 14 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Обручальные кольца. Брак, семья
Обручальные кольца. Брак, семья
Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Прокуратура Мещовского района провела проверку по обращению местной жительницы по вопросу признания брака, заключенного между ней и гражданином иностранного государства, фиктивным. Как пояснила заявительница, она вступила в брак с иностранцем за денежное вознаграждение в 40 тыс. рублей, так как находилась в трудном материальном положении. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании фиктивного брака недействительным.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.

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