Мещовск, Калужская область, 14 июля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Фиктивный брак с иностранцем, заключенный в Мещовском районе, признан недействительным: невеста получила 40 тыс. рублей за бракосочетание. Об этом 14 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Обручальные кольца. Брак, семья

Прокуратура Мещовского района провела проверку по обращению местной жительницы по вопросу признания брака, заключенного между ней и гражданином иностранного государства, фиктивным. Как пояснила заявительница, она вступила в брак с иностранцем за денежное вознаграждение в 40 тыс. рублей, так как находилась в трудном материальном положении. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании фиктивного брака недействительным.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.