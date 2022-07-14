Сеул, 14 июля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Южной Корее стартовал 10-й Пусанский международный автосалон (BIMOS 2022), сообщает KBS.

Hitekro Hyundai Ioniq 6

Согласно опубликованным данным, 14 июля проходит пресс-показ, а официальное открытие состоится 15 июля. Автосалон будет работать до 24 июля.

Известно, что демонстрации достижений автопрома проводятся в Пусане раз в два года. В 2020 году автосалон не проводился из-за пандемии коронавируса.

В текущем году в автосалоне принимают участие шесть южнокорейских и зарубежных автопроизводителей, таких как Hyundai, Kia, Genesis, BMW, MINI, Rolls-Royce Motor.

Среди значимых событий BIMOS — показ нового электрического седана Ioniq 6 от Hyundai Motor.