Санкт-Петербург, 14 июля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Турецкий актёр Дженгиз Джошкун присоединился к актёрскому составу четвёртого сезона российского сериала «Содержанки». Об этом написал портал Blitz Plus 14 июля.

Кадр из сериала Дарья Мороз в сериале «Содержанки»

Как сообщил источник, в предстоящем шоу Джошкун исполнит роль богатого мецената, имеющего роман с одной из героинь. Съёмки шоу проходят с конца июня 2022 года в Санкт-Петербурге.

Напомним, премьера нового сезона «Содержанок» намечена на 2022 год. Ожидается, что к своим ролям в шоу вернутся своим ролям в шоу вернутся Дарья Мороз, Александра Ревенко, Сабина Ахмедова и Марина Зудина.