Москва, , 12:40 — REGNUM Несмотря на все попытки стран Запада укреплять боеспособность Киева, Россия продолжит спецоперацию до достижения ее целей, заявила 14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Как бы конечно ни старались США и их союзники укрепить боеспособность киевского режима, как неоднократно заявляло российское руководство, проводимая Россией СВО будет продолжена, и все… поставленные задачи будут выполнены», — заявила она на брифинге в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.

Читайте также: МИД РФ: США давали Киеву разведданные для обстрелов Донбасса из РСЗО HIMARS