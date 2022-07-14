Москва, 14 июля 2022, 12:40 — REGNUM Несмотря на все попытки стран Запада укреплять боеспособность Киева, Россия продолжит спецоперацию до достижения ее целей, заявила 14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.
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