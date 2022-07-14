Москва, 14 июля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Несмотря на все попытки стран Запада укреплять боеспособность Киева, Россия продолжит спецоперацию до достижения ее целей, заявила 14 июля официальный представитель МИД РФ МарияЗахарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Как бы конечно ни старались США и их союзники укрепить боеспособность киевского режима, как неоднократно заявляло российское руководство, проводимая Россией СВО будет продолжена, и все… поставленные задачи будут выполнены», — заявила она на брифинге в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.

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