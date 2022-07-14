Лос-Анджелес, США, , 12:38 — REGNUM Голливудские актёры Крис Эванс и Райан Гослинг объединились с компанией Omaze, чтобы помочь детям, больным раком. Об этом 14 июля пишет TMZ.

Крис Эванс Gage Skidmore

Актёрам удалось собрать пожертвования от своих поклонников на $200 тыс., которые будут отправлены в фонд Эванса под названием Christopher’s Haven, Inc. Те, кто сделал пожертвование, примут участие в розыгрыше — победители смогут прилететь на премьеру фильма «Серый человек» с Крисом Эвансом и Райаном Гослингом в главных ролях и пообщаться с ними.

ИА REGNUM напоминает, что боевик «Серый человек» Энтони и Джо Руссо выйдет на Netflix 22 июля 2022 года. Помимо Эванса и Гослинга в картине сыграли Ана де Армас и Билли Боб Торнтон.

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