Кемерово, , 12:39 — REGNUM В Кемеровской области в сравнении с прошлой неделей число приостановок на угольных предприятиях, пусть и незначительно, но выросло. Об этом заявил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

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«Характер выявленных нарушений серьёзный», — написал Виль в своём телеграм-канале.

Так, с 7 по 13 июля 2022 года Сибирским управлением Ростехнадзора составлено шесть протоколов о временном запрете деятельности в отношении Объединенной угольной компании «Южкузбассуголь» — филиал «Шахта «Ерунаковская-VIII», «СУЭК-Кузбасс» — шахта им. В. Д. Ялевского, шахты «Бутовская», угольной компании «Северный Кузбасс» — шахта «Первомайская», шахты имени С. Д. Тихова, шахты «Сибирская».