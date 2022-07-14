Поворино, Воронежская область, 14 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Юный велосипедист получил травмы в автоаварии при столкновении с мотоциклом в Поворинском районе Воронежской области 13 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ГУ МВД по Воронежской области Велосипед после аварии

Авария произошла около 18:40 в городе Поворино. По предварительным данным, 11-летний мальчик, управляя велосипедом, при выезде на главную дорогу не уступил дорогу мотоциклу Yamaha, которым управлял 42-летний мужчина, и столкнулся с ним.

В результате аварии велосипедист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Полиция проводит проверку по факту аварии.

Всего за сутки, 13 июля, в Воронежской области, по данным полиции, зарегистрировано 108 ДТП, травмы получили семь человек, обошлось без погибших.