Москва, , 12:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования. Документ опубликован 14 июля на портале правовой информации.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Новый Фонд будет создан путём слияния двух структур — Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).

Объединение двух фондов обсуждалось ранее. Отмечалось, что за счёт единых офисов станет более удобным клиентское обслуживание. Изменения проводятся в рамках проекта по созданию в России социального казначейства с электронной информационной платформой, которая позволит централизованно управлять всеми выплатами.