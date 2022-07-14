Иркутск, 14 июля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшается: по состоянию на 14 июля 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8695 человек (0 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 296 800 (+80 за сутки), хотя накануне был выявлено 77.

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Госпитализированы 256 (+6 за последние сутки). В то же время выздоровел 292 633 пациента (+42 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 711 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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