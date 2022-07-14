Ижевск, , 12:36 — REGNUM В Удмуртии врачи-гинекологи удалили 46-летней пациентке гигантскую опухоль весом 11 кг и диаметром около 31 см. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Операция длилась около двух часов.

Хирурги после операции пресс-служба минздрава Удмуртии

Диагноз «миома матки» был выставлен женщине в 2013 году, при этом регулярные диспансерные осмотры пациентка не посещала. При поступлении в стационар объем живота женщины составлял 133см — как при доношенной беременности. Совместно с врачами-онкологами было принято решение о проведении операции.

«Такую сложную операцию удалось провести благодаря высокой профессиональной подготовке врачей хирургов и анестезиологов нашей больницы, а также четкой системе взаимодействия с онкологами Республиканского онкоцентра», — подчеркнул главный врач ГКБ №9 Роман Конев.

По словам врачей, это первый в их практике случай опухоли такого гигантского размера. Сейчас женщина, которая хороша перенесла операцию, на пути к выздоровлению.

Как сообщало ИА REGNUM, хирурги Республиканской детской клинической больницы Удмуртии спасли новорожденного ребенка с редкой патологией желудочно-кишечного тракта, который не мог самостоятельно питаться.

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