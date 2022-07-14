Алжир, 14 июля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Национальная ассамблея (верхняя палата парламента) Алжира приняла выдвинутый командованием армии и министерством обороны страны проект закона о формировании военного резерва. Об этом 14 июля сообщает Algerie Presse Service (APS).

@PaliNewsBot Армия Алжира

По данным журналистов, закон предусматривает повторный призыв солдат и офицеров для формирования запаса Национальной народной армии и прохождения военных сборов. За закон единогласно проголосовали 140 депутатов Национальной ассамблеи, после чего он официально вступил в силу.

«Закон ясно отражает твердую волю властей страны защищать высшие интересы страны, одобряя возможность набора армейского резерва и его использование при любых возникающих чрезвычайных обстоятельствах», — говорится в заявлении парламента Алжира.