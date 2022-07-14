Бухарест, 14 июля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Несколько граждан Колумбии задержаны в Бухаресте по подозрению в попытке реализовать крупную партию наркотиков латиноамериканского производства. Об этом 14 июля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Victor Арест

По версии следствия, все задержанные граждане являются членами крупнейшего в Южной Америке преступного синдиката. Сообщается, что указанные лица подозреваются в том, что якобы пытались реализовать сильнодействующие психотропные препараты в жестяных банках под видом кофе.

Ведется следствие. Если вина подозреваемых иностранцев будет доказана в румынском суде, каждому из них грозит до 10 лет тюрьмы.