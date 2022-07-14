Пекин, , 12:34 — REGNUM Китай выступает за мирное урегулирование споров и предотвращение эскалации ситуации на Украине. Об этом 14 июля заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя признание Пхеньяном Донецкой и Луганской Народных республик.

Ван Вэньбинь Министерство иностранных дел КНР

«Позиция Китая по украинскому вопросу является чёткой и последовательной: мы выступаем за мирное урегулирование споров в соответствии с основными целями и принципами Устава ООН, устранение разногласий путём переговоров и предотвращение эскалации ситуации», — сказал Ван Вэньбинь на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР. В КНДР заявили, что намерены развивать государственные отношения с ДНР и ЛНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. На Украины в ответ заявили о разрыве дипломатических отношений с КНДР.

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