Красногорск, , 12:34 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь растет. Об этом свидетельствует опубликованная 14 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 323 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 30 случаев больше аналогичного показателя 13 июля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 293 человек, а днём ранее — у 186 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 4 238 новых случаев заражения коронавирусом.

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