Улан-Удэ, , 12:34 — REGNUM Министерство обороны России рассказало о подвиге десантника из Бурятии, который организовал засаду и уничтожал технику и живую силу противника в ходе спецоперации на Украине, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Младший сержант Чингис Цыдыпов Минобороны России

Младший сержант Чингис Цыдыпов действовал в составе подразделения, перед которой поставили задачу взять под контроль мост для переброски российских войск вглубь обороны противника. На подступах к переправе десантник увидел вражеский грузовик с двумя зенитными комплексами «Игла» в кузове.

«Доложив командиру группы, младший сержант получил приказ напасть на противника. Он незаметно подошёл к машине и точным огнём из подствольного гранатомёта уничтожил её. Затем Цыдыпов организовал засаду на боевиков и уничтожил четырёх из них», — отметили в ведомстве.

Благодаря решительности младшего сержанта группа успешно выполнила задачу.