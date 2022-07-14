Вологда, 14 июля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В вологодском микрорайоне Бывалово к 2024 году построят новую поликлинику. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Mos.ru Поликлиника

«Новое современное здание построим по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Поликлиника рассчитана на 30 тысяч вологжан, это 17 терапевтических участков. Оснастим ее всем необходимым медицинским оборудованием и откроем в 2024 году», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье построят поликлинику для 32 тысяч человек.