Калининград, 14 июля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по транзиту в Калининградскую область сняли более 80% ограничений на транспортировку санкционных грузов. Об этом 14 июля заявил глава региона Антон Алиханов.

ИА REGNUM Антон Алиханов

Однако, по его словам, полностью проблема ещё не решена, потребуется дальнейшая работа по решению этого вопроса, в том числе касаемо автомобильного транзита.

«Решение является только первым шагом в снятии проблемы, требуется аналогичное снятие ограничений и в части автомобильных перевозок», — написал Алиханов в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам некоторых европейских дипломатов, проблемы с транзитом грузов в Калининградскую область возникли из-за неясно сформулированных Еврокомиссией правил, регулирующих санкции против России. Кроме того, некоторые чиновники ЕС раскритиковали масштабы и интенсивность технических проверок, проводимых Литвой в российских поездах.

Напомним, Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту в Калининградскую область. Так, ЕК запрещает доставку автотранспортом подсанкционных товаров через свою территорию из России в Калининград, однако этот режим не распространяется на железнодорожные перевозки.

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13 июля высокопоставленные источники с российской стороны заявили, что Европейский союз и Российская Федерация договорились о беспрепятственном транзите грузов в Калининградскую область. Предполагается, что товары, перемещаемые между субъектами России, выведут из санкционных списков. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация с ограничениями транзита в Калининград пока не финализирована, в Кремле ожидают подвижек.

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