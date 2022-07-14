По транзиту в Калининград снято более 80% ограничений — Алиханов
Калининград, 14 июля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по транзиту в Калининградскую область сняли более 80% ограничений на транспортировку санкционных грузов. Об этом 14 июля заявил глава региона Антон Алиханов.
Однако, по его словам, полностью проблема ещё не решена, потребуется дальнейшая работа по решению этого вопроса, в том числе касаемо автомобильного транзита.
«Решение является только первым шагом в снятии проблемы, требуется аналогичное снятие ограничений и в части автомобильных перевозок», — написал Алиханов в телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам некоторых европейских дипломатов, проблемы с транзитом грузов в Калининградскую область возникли из-за неясно сформулированных Еврокомиссией правил, регулирующих санкции против России. Кроме того, некоторые чиновники ЕС раскритиковали масштабы и интенсивность технических проверок, проводимых Литвой в российских поездах.
Напомним, Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту в Калининградскую область. Так, ЕК запрещает доставку автотранспортом подсанкционных товаров через свою территорию из России в Калининград, однако этот режим не распространяется на железнодорожные перевозки.
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13 июля высокопоставленные источники с российской стороны заявили, что Европейский союз и Российская Федерация договорились о беспрепятственном транзите грузов в Калининградскую область. Предполагается, что товары, перемещаемые между субъектами России, выведут из санкционных списков. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация с ограничениями транзита в Калининград пока не финализирована, в Кремле ожидают подвижек.
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